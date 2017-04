Catastrophe de Bettenty: « L’Act regrette profondément la disparition de ces femmes vaillantes et travailleuses »

Communique de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail



La catastrophe de Bettenty



C’est avec une grande consternation et une profonde tristesse que nous avons appris le chavirement tragique d’une pirogue à Bettenty faisant vingt morts, et accroissant le décompte funeste de ce mois déjà lourdement endeuillé par la tragédie de Médina Gounass. Nous regrettons profondément la disparition de ces femmes vaillantes et travailleuses qui, au péril de leurs vies, chaque jour affrontent de grands risques pour pouvoir subvenir ou contribuer aux besoins vitaux de leurs ménages et familles.



Nous partageons la douleur de leurs familles endeuillées et prions pour que Dieu accueille au paradis l’âme de ces chères et braves compatriotes. Qu’Il préserve les rescapés du drame. Qu’Il soit notre consolation de toujours après ces effroyables catastrophes.



Comme lors de la tragédie de l’incendie survenu à Medina Gounass, nous appelons à la mise en œuvre de mesures préventives adéquates par les autorités, en particulier le port obligatoire de gilets de sauvetage pour toute personne transportée sur des plans d’eau, et cela, quelque puisse être la distance à parcourir.



Le Président

Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

Dakar le 25 avril 2017

