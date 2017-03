« Cauris d’or »: Business autour d’un événement. Dans son édition de ce matin, le journal Libération a révélé que l’ « Africa Ceo Forum » organisé, à Genève, par le magazine « Jeune Afrique » est loin d’être de la philanthropie. Selon le journal, le magazine panafricain, connu pour son goût immodéré du lucre, a réclamé à ses « invités » de l’argent. Et que certains hommes d’affaires sénégalais, approchés par « Jeune Afrique », ont catégoriquement refusé de casquer.



Mais cette pratique semble faire des émules au Sénégal avec la cérémonie de remise des « Cauris d’or », organisée par Magnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal(MEDS). En effet, Dakar7, qui a mené ses investigations, a appris que derrière cette distinction des « Cauris d’or », se cache un véritable business très florissant qui dénature l’esprit et la lettre même de cet événement. Car, le profil des lauréats(hommes d’affaires, personnalités politiques) est loin d’être le fruit du hasard. Ils sont trillées au volet, en fonction de leur portefeuille. Une fois le choix fait, on les invite à « contribuer » pour la cérémonie(le montant varie en fonction de la personne). Evidemment, certains nominés, à la recherche de gloire, acceptent de mettre la main à la poche. D’autres, par contre, refusent de jouer le jeu de Magnick alias « Souche ». C’est le cas du patron de SATREC, Chaouki Haïdous. Selon nos informations, l’homme d’affaires libanais a catégoriquement refusé de casquer pour un « Cauris d’or » dont il n’est pas convaincu de la crédibilité.



S’il est vrai que le « Cauris d’or » est un événement privé, il est important de savoir sur quelle base ces distinctions sont faites dès lors que cet événement réunit les plus hautes autorités de la République? Y’a-t-il un jury pour choisir les nominés? Quelles sont les critères préétablis pour désigner les lauréats? Quelle est la place réservée aux jeunes entrepreneurs qui se battent nuit et jour pour développer leur business dans un environnement économique morose?







Autant de questions que nous avons tentées de poser au promoteur des « Cauris d’or », en vain. Contacté par téléphone le lundi 20 mars 2017 par Dakar7, Magnick Diop, a promis de nous rappeler. Mais il ne fera pas signe de vie, en dépit de nos nombreuses relances.



Magnick et ses « larmes »



La cérémonie des « Cauris d’or » ne sont pas que du business. C’est aussi une mise en scène minutieusement élaborée pour épater le public. Quitte à verser des larmes de… crocodile. Une ancienne membre du comité d’organisation des « Cauris d’or » se souvient, encore, du jour où son ex patron Magnick Diop a simulé avec ses employés des pleurs au moment où il faisait son discours devant le public naïf. Ce casting qui frise l’indécence l’a d’ailleurs quitté à démissionner de la boîte.



Si les coulisses de l’événement échappent les invités, ils sont, par contre nombreux, à s’offusquer de l’organisation de l’édition 2014 des « Cauris d’or ». On se rappelle que plusieurs personnes, qui avaient payé cher leurs tickets pour la soirée, n’ont pas pu accéder à la salle faute de places. Une situation qui, d’après nos enquêtes, a été organisée.



