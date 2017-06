Causes Humaines, la mystérieuse Fondation de la famille Sow

Par décret n° 2008-1061 du 18 septembre 2008, le président Wade a autorisé la fondation «Causes Humaines » à la demande de Aliou Sow, le riche patron de CSE. Cette fondation se donne comme mission de contribuer au financement, à l’encadrement technique et à la promotion en général de projets de développement en milieu rural et urbain, notamment dans les domaines de l’agro-alimentaire, de la santé, de l’éducation et de l’habitat. Mais également d'autres missions comme l'assistance en cas de calami-tés et bien d'autres questions encore. Les membres fondateurs de cette fondation sont Aliou Sow et son fils Oumar Sow qui s'occupe du management de CSE sans oublier l'autre milliardaire de la famille, Yérim Sow. Et pour le budget de la fondation, les donateurs ont apporté la somme de 30 millions au total. Mieux, ils ont mis les locatifs annuels des deux immeubles ap portés en nature qui se chiffrent respectivement à environ 24.607.800 francs et 113.088.984 francs. La dite somme est bloquée dans un compte bancaire à ATTIJARI. Cependant, on s'étonnera que depuis sa mise en place, il y a presque neuf ans, la fondation n'a jamais fait d'actions sociales publiques. Même si la générosité de son principal fondateur n'est plus à démontrer. Aussi, les fondateurs ne précisent pas quels sont les immeubles dont les charges locatives ont été mis pour le compte de la Fondation Causes Humaines. S'agirait-il de l'immeuble SIDH de la place de l'Indépen-dance où d'ailleurs la Fondation dit avoir son siège ? En effet, l'imposant bâtiment de la Place de l'Indépen- dance est une propriété familiale. Pour une fondation d'utilité publique qui bénéficie de plusieurs avantages fiscaux, ses actions gagneraient à être plus connue...



Lesoirdedakar.com

