Caution pour faire libérer Khalifa Sall : C’est une rançon selon Barthélémy Dias

«Il ne s’agit pas, de mon point de vue, d’une caution, mais plutôt d’une rançon qui est demandée pour la libération du maire de Dakar. Et un Etat ne peut pas se permettre d’avoir un comportement voyou. Et à ce titre, je ne suis pas en phase avec cette collecte qui n’est pas une collecte de caution, mais une collecte de rançon», a déclaré Barthélémy Dias interrogé par Sud Fm sur l’initiative de récolter des fonds afin d’obtenir une liberté provisoire pour Khalifa Sall.



Se désolant de cette initiative, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a réaffirmé son scepticisme quant à l’atteinte des objectifs du collectif : «Cette rançon qui est demandée ne garantit pas la liberté de l’otage politique Khalifa Sall et c’est la raison pour laquelle je souhaiterai que les uns et les autres s’activent à mener le combat certes juridique, mais aussi à se mobiliser pour mener le combat politique».



Et ce combat doit être, selon lui, l’affaire de tous les Sénégalais car, «au-delà de la personne de Khalifa Sall, c’est le peuple sénégalais qui est aujourd’hui insulté par les agissements et les comportements du régime en place. Ce qu’il y a lieu de faire c’est de se mobiliser aussi bien sur le plan judiciaire que sur le plan politique».



pressafrik.com