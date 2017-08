Ce conseiller du gouvernement américain a caché une surprise dans sa lettre de démission à Donald Trump

"Les actes et les mots sont importants", écrit-il. "Continuer dans mon rôle sous votre administration serait incompatible avec les principes du serment d'allégeance des États-Unis que je respecte. (...) Ce qui me dérange particulièrement est de voir comment votre réponse à Charlottesville est cohérente avec un comportement plus large qui permet le sexisme et le racisme, et méconnaît le bien-être de tous les Américains, de la communauté mondiale et de la planète. Vos décisions d'abandonner les opportunités de leadership et les avantages pour la création d'emplois sur l'Accord de Paris, et de nuire à la recherche sur l'énergie et l'environnement, ne sont pas acceptables pour moi... Vos actions à ce jour vont malheureusement nuire à la qualité de vie aux États-Unis, à notre position vis-à-vis de l'étranger et à la durabilité de la planète".