Ce couple n'a pas mangé depuis 3 ANS. Leur explication est très bizarre !

"Les gens peuvent facilement rester sans nourriture, tant qu’ils sont connectés à l’énergie contenue dans toutes les choses et par la respiration" affirme la jeune femme. Elle ajoute que l'on peut également facilement se passer de nourriture si l'on est "connectés à l’énergie dans l’air".



Quand Camilla ensuite tombée enceinte, elle indique qu'elle n'avoir mangé que 5 fois au total durant sa grossesse. Le garçon a qui elle a donné naissance, est tout de même en parfaite santé.







Aujourd'hui Camille et Akahi ont mis un terme à leur jeûne de trois ans et s'alimentent désormais trois fois par semaine. Leurs repas sont composés uniquement de fruits et de légumes.







Le couple a eu un deuxième enfant depuis, une petite fille qui est également en bonne santé.



Camilla précise qu'elle n'impose pas son mode de vie à ses enfants et qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent.



"Nos enfants sont conscients de l’air et de l’énergie trouvés dans l’univers et dans notre corps" ajoute tout de même son compagnon Akahi Ricardo.



Une famille peu ordinaire... Au moins, ils font beaucoup d'économies en nourriture!