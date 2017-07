Ce frère et cette soeur sont en couple, mais les détails de leur relation incestueuse sont encore plus troublants !

VUES 87600 Le père d’Ana l’a abandonnée avec sa mère quand elle était petite, mais elle a entendu dire qu’il avait eu un enfant avec une autre femme. Âgée de 20 ans, elle a retracé son frère, Daniel, grâce aux réseaux sociaux.



« Nous nous sommes rencontrés deux jours plus tard, et ne nous sommes plus jamais séparés. »



Ils se sont de suite bien entendus et avaient beaucoup de choses en commun. Puis, leur relation est devenue romantique. « Nous avions fait la fête, et nous nous sommes embrassés », raconte Daniel. Ils étaient sous le choc : ils étaient frère et sœur, ils ne pouvaient avoir des sentiments amoureux l’un pour l’autre.

Ils ont alors gardé le secret pendant un moment afin d’éviter les critiques, puis ont décidé de vivre leur relation ouvertement, avouant leur amour en direct sur une émission de télé nationale en Espagne.





Évidemment, ils ont déclenché les passions. Entre ceux qui estimaient qu’il s’agissait d’une belle romance, nombreux sont ceux qui disent que c’est contre nature. Ils ont même reçu des lettres de menaces. La mère d’Ana n’a pas bien pris la nouvelle. Quant à leur père, il se dit heureux et fier.







Aujourd’hui, Ana a 28 ans et est vendeuse dans un magasin, tandis que Daniel a 25 ans et travaille dans un supermarché. Le couple partage une maison et a un chien. Aussi, ils seront bientôt parents, car d’ici trois mois, Ana donnera naissance à leur premier enfant.

Et c’est là que ça se complique. Les enfants issus de relations incestueuses sont 25% plus susceptibles d’être porteurs de maladies congénitales. De plus, Daniel ne peut être légalement considéré comme le père de l’enfant, car il est son oncle.

Le mariage entre frère et sœur est illégale en Espagne. Toutefois, le couple aimerait tout de même officialiser son union avec une célébration symbolique.



