Ce jus puissant remplace 8 médicaments et vous éloigne des maladies Vous voulez découvrir le secret d’une santé de fer et d’un système immunitaire capable de se défendre contre les différents agents pathogènes ? La réponse est simple : l’alimentation. En effet, les fruits et légumes frais regorgent de vitamines, minéraux et antioxydants qui assurent le bon fonctionnement de notre organisme. Pour tirer un maximum de bienfaits de ces derniers, le mieux serait de les combiner. Pour vous y aider, voici la recette simple et facile d’un jus 100% naturel, qui vous aidera à lutter contre plusieurs maladies.

Grâce à la combinaison de 3 aliments naturels, le jus que nous vous présenterons dans cet article est une véritable bombe nutritive. En effet, il apporte au corps une très grande richesse en vitamines (A, B, C, E, K) et en minéraux (Calcium, potassium, zinc, magnésium…), essentiels au bon fonctionnement de ses organes, ainsi que des polyphénols à la puissante action antioxydante, qui luttent contre le stress oxydatif et favorisent l’élimination des toxines. Comment donc le préparer ?



Recette de jus à base de betterave, pomme et carotte :



Ingrédients :

1 carotte

1 pomme verte

1 betterave

150 ml d’eau

Des glaçons



Préparation :

Avant tout, essayez de choisir des légumes et fruits de taille équivalente, pour que votre jus soit bien équilibré. Ensuite, trempez-les dans le mélange d’eau et de bicarbonate de soude pendant 5 minutes pour les débarrasser des résidus de pesticides, avant de les rincer et de les couper en morceaux, sans les éplucher. Versez les morceaux dans un mixeur, ajoutez l’eau et les glaçons – si vous désirez boire votre jus frais – et mixez le tout, jusqu’à obtenir une texture homogène. Votre jus est prêt !



Consommé chaque matin, 30 minutes avant le petit-déjeuner, ce jus 100% naturel vous procure une bonne dose de nutriments pour bien commencer votre journée, augmente votre niveau d’énergie, booste vos performances cognitives et vous protège contre plusieurs problèmes de santé.



Les bienfaits santé de ce jus de betterave, pomme et carotte :

Il aide à prévenir le cancer :

Grâce à sa forte teneur en antioxydants, ce jus permet de neutraliser les radicaux libres qui s’attaquent aux cellules des différents organes, endommageant leur ADN et favorisant leur mutation en cellules cancéreuses.

Il améliore la qualité de la peau :

En favorisant l’élimination des toxines et en luttant contre le stress oxydatif des cellules, ce jus réduit l’état inflammatoire dans le corps, luttant ainsi contre l’apparition des boutons et points noirs et ralentissant le vieillissement de la peau. Résultat : une peau plus saine et un teint plus lumineux.

Il protège les organes du corps :

Riche en nutriments et en polyphénols, ce jus permet de booster le fonctionnement des organes internes du corps et de les protéger contre l’assaut des radicaux libres.

Il booste le fonctionnement du système digestif :

Ce mélange de pomme, betterave et carotte est excellent pour la digestion. En plus de faciliter le transit intestinal et donc de lutter contre la constipation, il protège également la muqueuse de l’estomac et prévient les ulcères.

Il stimule la fonction cérébrale :

En fournissant au cerveau une quantité importante de nutriments et d’antioxydants, ce jus booste le fonctionnement du cerveau, améliore la mémoire et les performances cognitives.

Il améliore la vision :

Renfermant une quantité importante de provitamine et de vitamine A, ce jus permet d’améliorer la vision et de préserver la santé des yeux. Il est donc idéal pour les personnes qui souffrent de fatigue ou d’irritation oculaire, ou qui passent de longues heures devant leur ordinateur.

Il agit comme un protecteur hépatique :

En favorisant l’élimination des toxines et des déchets accumulés dans le corps, et en stimulant la production de globules rouges grâce à sa teneur en fer, ce jus aide à détoxifier le foie et à le protéger.

Il préserve la santé cardiovasculaire :

Les bêta-carotènes et la lutéine contenus dans la carotte et la betterave sont très efficaces pour faire baisser le taux de cholestérol dans le sang, ce qui prévient l’accumulation de plaque sur les parois des artères et réduit les risques des maladies cardiovasculaires.

Il soulage les crampes et douleurs :

Ce jus soulage également les crampes et les douleurs menstruelles et réduit les douleurs musculaires ressenties après un effort physique intense.







santeplusmag.com

