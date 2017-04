Ce jus va améliorer votre santé cardiaque rapidement Les raisins sont des fruits excellents pour la santé et qui sont utilisés dans plusieurs remèdes. Ils sont délicieux au goût et sont très rafraîchissants. De plus, leur jus a des effets bénéfiques sur la santé. C’est donc un fruit à ajouter à sa liste.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2017 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Le raisin est excellent pour combattre les allergies saisonnières et diminuer l’inflammation dans le corps. C’est un fruit qui est riche en fibre, en vitamine C, en vitamine A, en potassium, en fer et en folate.



Ingrédients:

- 2 bols de raisins rouges, congelés pendant au moins 3 heures

- 1 verre d’eau de noix de coco

- Le jus d’un citron vert



Méthode:

- Mélangez tous les ingrédients

- versez dans un verre

- Ajoutez une ou deux feuilles de menthe sur le dessus.



afriquefemme.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook