Ce magistrat succède à Modienne Guissé comme Directeur de Cabinet du ministre de l’Intérieur : la vieillesse part ; débarque la jeunesse

Il s’en va ! Pour aller se la couler des jours heureux, après des dizaines d’années de services rendus à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), dont il a été, pendant longtemps, le Secrétaire général, et après cinq années passées aux côtés du ministre Aly Ngouille Ndiaye.



Lui, c’est Modienne Guissé. Actusen.com a appris de sources concordantes que l’homme a quitté ses fonctions. Il a été Directeur de Cabinet du Ministère de l’Industrie et des Mines puis du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



S’agit-il d’un clash? Non, rétorquent nos sources. Lesquelles invoquent, plutôt, l’âge relativement avancé de l’ancien Directeur de Cabinet. Qui a, volontairement, décidé de libérer son fauteuil.



“Il est fatigué. Et a besoin de se reposer. Aussi, il veut être plus proche de sa famille”, souffle-t-on à Actusen.com.



Son départ devrait-il profiter à la jeunesse? Allez savoir… Dans tous les cas, beaucoup se sont souvent demandés comment et pourquoi Aly Ngouille Ndiaye s’est longtemps accoquiné avec un Papy.



Même si sa maîtrise des dossiers n’a jamais été mise à rude épreuve et l’homme étant un brillant esprit, depuis sa tendre enfance, il n’en demeure pas moins qu’il avait fini de faire son temps.



D’autant qu’il avait pris sa retraite à la Bceao, quand il se faisait enrôler par Aly Ngouille Ndiaye”, glisse-t-on à Actusen.com. S’y ajoute que, de l’avis de certains, on ne saurait faire du neuf avec du vieux.



Modienne Guissé est remplacé par l’ancien Secrétaire général du ministre Aly Ngouille Ndiaye, en l’occurrence Mamadou Diop, quand celui-ci était à la tête du Département de l’Industrie et des Mines.



Magistrat de formation, Mamadou Diop, qui a fait, dit-on, ses preuves, au Ministère de l’Industrie et des Mines, succède, du coup, au poste de Directeur de Cabinet, à l’ancien Sg de la Bceao.



Qui a été avec Aly Ngouille Ndiaye, depuis 2012, c’est-à-dire du Ministère de l’Energie au Ministère de l’Industrie et des Mines.



