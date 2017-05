Ce père tue son fils et le donne à manger aux cochons, mais ce qu'il faut subir avant, est inimaginable !

VUES 8633 / La mort du petit Adrian Jones en décembre 2015 est un terrible drame qui aurait pu être aisément évité. Il a été tué et son corps a été donné à des cochons après avoir été torturé pendant des mois par son père et sa belle-mère.



Un rapport des services sociaux indiquent qu'ils étaient au courant que le petit garçon été régulièrement battu et abusé. Lors d'un entretien datant de juillet 2013 avec Adrian, le garçon avait avoué à un travailleur que son père et sa belle-mère le battaient souvent. Ils l'enfermaient également régulièrement pour l'empêcher d'aller dans la cuisine et manger.

Michael et Heather Jones avaient nié le battre mais admettaient l"enfermer de temps en temps car c'était "un enfant à problème". Sa belle-mère Heather Jones avait d'ailleurs précédemment perdu la garde de l'un de ses enfants biologiques à cause de maltraitance.

L'enfant avait alors été emmené chez le médecin mais aucune trace de blessures n'avait été constatée. Adrian Jones avait alors été reconduit chez ses parents.

En février 2014, son père Michael avait même réclamé que les services sociaux viennent chercher son fils mais apprenant qu'il pouvait avoir un casier judiciaire si cela était fait, il avait ensuite refusé cette option.

Des photographies et des vidéso montrant les sévices qu'Adrian Jones ont été retrouvés sur l'ordinateur de sa belle-mère Heather. Elles montrent le garçon attaché à un lit les yeux bandés, ses blessures suite aux coups et le montre devant rester dans une piscine sale pendant des heures.

L'enfant était aussi forcé de marcher dehors la nuit dans le froid avec des échasses pendant que ses parents filmaient tout avec des caméras de surveillance.

Il est mort en décembre 2015 dans son domicile de Kansas City après des jours de torture. Ses parents ont donné son corps à manger à des cochons..

Michael et Heather Jones ont été condamnés à la prison à vie.





