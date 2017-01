Ce petit garçon a réussi à faire fondre le cœur de ce soldat de la Garde royale britannique

Pour son anniversaire, le petit Marshal Scott, 4 ans, a rendu visite à la garde royale britannique près du château de Windsor en Angleterre. Pour l’occasion, l’enfant, qui rêve de devenir garde, portait le célèbre uniforme du « British Coldstream Guard » avec le manteau rouge et le haut bonnet noir.



Si les gardes sont réputés pour rester impassibles et très disciplinés, l’un d’entre eux n’a pas pu résister au petit garçon et a accepté de prendre une photo avec lui.