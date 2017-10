Ce que je pense d’Ousmane Tanor Dieng: N’attendons de lui rien de grand et d’utile au crépuscule de sa carrière politique!(Babacar BA)

À côté de Moustapha Niasse, l’homme de tous les régimes (Senghor, Diouf, Wade et Macky) se trouve être son éternel rival, Ousmane Tanor Dieng, l’autre socialiste aux côtés du Président libéral Macky SALL.

Monsieur Ousmane Tanor Dieng qui a entamé sa carrière publique en 1976 (depuis 41 ans), est un champion incontestable en perte d’élections avec le Parti Socialiste sénégalais. Après avoir été l’artisan de la perte du pouvoir du PS en 2000 après 40 ans de gestion du pays, Tanor Dieng accentua la déliquescence du Parti Socialiste, en ramenant son électorat de 41% en 2000 à 11% après son dernier échec à la Présidentielle de 2012, soit une chute de 30 points de son électorat en 12 ans!

Aujourd’hui, Ousmane Tanor Dieng, empêché par la limite de l’âge (70 ans), ne pourra plus briguer la magistrature suprême de notre pays. Il a donc choisi de bloquer tous les leaders en mesure de défendre les couleurs socialistes lors de la Présidentielle de 2019 (Aïssata Tall Sall / Khalifa Sall), pour se mettre au service exclusif du Président Macky Sall et au détriment des intérêts de sa famille politique.

Triste sort pour Ousmane Tanor Dieng, celui qui n’aura pas été à la hauteur du lourd héritage du Président Senghor qui, avec un sens élevé de l’Etat, avait décidé de se retirer de la vie publique à temps pour passer la main aux plus jeunes.

L’histoire retiendra ce triste et sombre parcours politique de Tanor Dieng qui, au soir de sa carrière politique, se suffira à présent d’une présidence d’une petite institution taillée sur mesure (HCCT) et dont les citoyens sénégalais se demandent encore et toujours, l’utilité dans leur quotidien sur fond de pauvreté et de demandes sociales pesantes.



Babacar BA

