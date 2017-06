Ce que l’on sait déjà sur l’agression sanglante du boutiquier aux HLM Nimzatt

Les populations des HLM Nimzatt sont dans l’émoi suite à l’agression sanglante d’un boutiquier survenue dans la nuit du vendredi au samedi en face la mercerie « Tabou ». Beaucoup de gens ignorent encore les détails des faits sur l’agression sanglante du pauvre boutiquier. Mais Leral.net qui tient l'information de ses réseaux bien informés, est en mesure de vous en dire un plus sur les faits.



Contrairement à l'information relayée par la presse faisant état de deux boutiquiers morts, nous tenons de sources dignes de foi, qu'il s'agit d'un gang d'agresseur qui a porté des des blessures graves sur un boutiquier.



La scène de crime a été découverte aux environs de 4 heures du matin quand un des frères de la victime s’était rendu à la boutique pour des besoins du « kheud », ou « sâdiq » (période de la nuit lors du Ramadan où il est permis au musulman de manger et de boire). Contre toute attente, il découvrit le sang qui a giclé partout et son grand frère allongé sous les coups des blessures graves. Ainsi, il prit la responsabilité sur lui d’amener son grand frère à l’hôpital.



A son retour vers le lieu du crime tôt dans la matinée avec des habits tachés de sang, il est vite accueilli par la police qui a été appelée par les riverains. Interrogé par les limiers, le jeune frère de la victime a révélé que son grand frère a été agressé par 4 personnes qui ont pris la fuite dans une voiture 4x4 de couleur teintée. Il est présentement gardé dans les locaux de la police pour les besoins de l’enquête.



Quant à la victime, il est à l’hôpital pour y suivre des soins. Pour le moment, les assaillants ne sont pas encore identifiés. La police a ainsi ouvert une enquête.



Landing DIEDHIOU, Leral