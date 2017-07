Ce que l'on sait des visites annulées de Wade à Pire et à Tivaouane

Changement de programme dans l’agenda du Pape du Sopi. L’ancien Président, Me Abdoulaye Wade ne se rendra finalement pas, aujourd’hui, à Pire et Tivaouane pour présenter ses condoléances suite aux décès des khalifes Serigne Moustapha Cissé et Al Makhtoum.



Motif de ce changement, Me Wade ne voudrait pas que ces périples revêtent un caractère politique. C’est pourquoi il a décidé d’effectuer ces visites à une date ultérieure.



Dans l’après-midi, Me Wade quittera Dakar vers 15 heures, direction la ville de Serigne Cheikh Sidy Mactar Mbacké où il sera reçu par le porte-parole du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Il passera par Thiès, Khombole, Bambey, Diourbel, Ndoulo, Mbacké, avant d’arriver à Touba.



Me Wade qui sera reçu par le khalife, quittera Touba vendredi après la prière de la mi-journée.

