Ce que la Ligue des champions va rapporter aux clubs français, cette saison Monaco, le PSG et l’OL vont toucher une jolie enveloppe pour leur parcours en Ligue des champions cette saison. Selon les premières estimations, le trio français va empocher environ 160 millions d’euros de la part de l’UEFA.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 15:27 | | 0 commentaire(s)|

Ce ne sont pas encore des chiffres officiels. Mais ça donne déjà une première tendance. Selon les estimations du blog The Swiss Ramble, relayées par L’Equipe, les trois clubs français engagés cette saison en Ligue des champions vont se répartir une somme légèrement inférieure à 160 millions d’euros versée par l’UEFA.





En cas d’élimination face à la Juventus Turin aux portes de la finale, l’AS Monaco devrait recevoir 64,3 millions d’euros. Sorti dès les 8es de finale par le FC Barcelone, le PSG touchera lui 56,2 millions alors que l’OL, qui s’est arrêté en phase de poules, percevra 38,9 millions.





Les Anglais et les Espagnols les mieux rémunérés

Pour l’instant, ce sont les clubs espagnols (Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, FC Séville) et anglais (Leicester, Arsenal, Manchester City, Tottenham) qui ont amassé le plus dans cette édition 2016-2017 de la C1, si on cumule leurs gains respectifs (environ 230 millions d’euros pour chaque pays). L’UEFA distribue 60% de la somme totale (1,26 milliard) en primes de qualification et de participation. Les 40% restants sont basés sur les droits TV que chaque pays verse pour diffuser la compétition.





Thierno Malick Ndiaye avec RMC

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook