Ce que le Professeur Ndioro Ndiaye retient de Djibo Leyti Kâ

"C’est quelqu’un qui a pu peser de tout son poids sur les orientations politiques majeures de ce pays pendant ces 40 dernières années. Il a obtenu des positions de pouvoir. Il a occupé les grands ministères de ce pays et partout, il a excellé", a-t-elle témoigné. Dans la même dynamique, elle ajoute que l’ancien ministre d’Etat qu’elle a beaucoup admiré, a toujours a toujours été guidé dans ses choix politiques par « l’intérêt supérieur de la Nation ».

« Je suis très triste de voir ce Monsieur partir. Il est un grand camarade de parti et un grand homme d’Etat. Je l’ai connu très jeune avec ses premiers pas dans les mouvements estudiantins. Il a été responsable très tôt et très vite. Et il a accompagné tous les chefs d’Etat qui ont eu à diriger notre pays », avait-elle soutenu.





La rédaction de Leral.net