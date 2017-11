Ce que pense vraiment Mimi Touré de Macky Sall et de la situation à l'APR L’ancien Premier ministre, Aminata Touré n’est pas en phase avec ceux qui pensent que le président Macky Sall n’a pas de poigne du fait parfois de la pagaille constatée dans son parti, l’Alliance pour la République.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

« Ceux qui connaissent le président savent que c’est un homme d’autorité. On l’appelle en wolof par un terme qui m’étonne (niangal). Le président de la République sait exercer son impérium, également un homme très ouvert qui comprend les comportements humains. De ce point de vue-là, il a une capacité exceptionnelle. Maintenant, il y a des moments comme ça, comme les élections législatives où il y a de la surchauffe. Parfois, l’émotion peut dominer mais, il y a de la hauteur pour comprendre cela », a déclaré Mimi Touré, dans un entretien qu'elle a accordé au journal "L'Obs", dans sa parution du jour.



A l’en croire, « ces gens qui ont eu ces réactions sont d’anciens amis du président Macky sall, qui étaient avec lui à des moments extrêmement délicats ». « C’est pourquoi j’appelle à ce qu’on tourne la page des élections législatives et qu’on défende le bilan, qui est exceptionnel. Et ce n’est pas dans l’intérêt de l’opposition de l’opposition que nous parlions du bilan », a-t-il soutenu.



La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook