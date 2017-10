Ce que vous ne devez SURTOUT jamais faire pendant vos règles ! Les menstruations sont l’une des périodes les plus désagréables pour une femme. Les hormones régissent et contrôlent cette période et c’est pour cette raison que certaines femmes n’arrivent pas à contrôler leurs sentiments, sensations et réactions. Pendant les menstruations, de nombreux désagréments et problèmes peuvent apparaître notamment les douleurs abdominales, la fatigue, les troubles digestifs et les troubles psychologiques.

Pour préserver votre bien-être et vivre ces quelques jours éprouvants en toute tranquillité, découvrez ces mauvaises habitudes que vous ne devriez plus jamais faire pendant vos règles :



Sauter un repas

Pendant la période des règles, le corps devient très faible car il perd du sang et beaucoup d’énergie. Il peut aussi subir des douleurs, des crampes et des troubles hormonaux et digestifs qui peuvent affecter directement votre humeur et votre appétit. Durant cette période, essayez de manger sain et équilibré, de ne pas sauter les repas et de boire assez d’eau pour booster votre énergie, car votre corps en a besoin.



Faire des exercices sportifs intenses :

Avec l’arrivée des règles, vous pouvez remarquer que votre ventre est un peu ballonné mais ce n’est pas forcément un signe que vous êtes grosse. Une fois que cette période passe, votre ventre deviendra comme avant. Ce n’est pas la peine de commencer à faire des exercices pendant des heures de manière abusive. Cela peut aussi augmenter vos douleurs au niveau du ventre et du bas de dos.



Manger des fast-foods :

Lorsque vous avez vos règles, manger des fast-foods et des tonnes de chocolat toute la journée peut vous sembler normal. Mais sachez que les fast-foods sont complètement malsains et qu’ils peuvent nuire à votre santé, surtout en période de règles. Si vous avez des envies sucrées, évitez la consommation d’aliments malsains, notamment les hamburgers et les frites et optez pour des collations saines comme quelques morceaux de chocolat.



Travailler pendant toute la journée :

Le premier jour des règles peut être très épuisant et vous aurez besoin de vous reposer. Il est vrai qu’il est difficile pour la majorité des femmes d’éviter de travailler pendant la période des règles, mais il est conseillé d’au moins se reposer quelques heures et de reprendre après votre travail.



Faire une nuit blanche :

Durant cette période, votre corps subit des douleurs et des troubles hormonaux, donc accordez-lui quelques heures de repos. Plus vous vous couchez tôt, plus vous vous sentirez mieux, quel que soit le temps qu’il vous faudra pour vous endormir. Écoutez un peu de musique douce, fermez les yeux et détendez-vous. Le sommeil vous aidera à récupérer votre énergie.



Se réveiller et sortir du lit de mauvaise humeur :

Si vous vous réveillez de mauvaise humeur, ne bougez pas de votre lit. Personne ne pourra supporter cette humeur, c’est pourquoi le mieux serait que vous restiez bien au chaud sous votre couette et essayer de dormir un peu plus. Si vous le désirez, restez dans votre lit et prenez le temps qu’il vous faut pour retrouver votre bonne humeur et votre équilibre. Rien ne presse !



Faire le ménage :

Si vous restez à la maison pendant cette période, c’est bien pour se reposer, c’est clair ! Vos muscles douloureux et fatigués ont besoin d’un peu de repos. Ne les sollicitez pas davantage pour faire le ménage. Ces tâches ménagères peuvent attendre que vous alliez mieux ou vous pouvez faire appel à votre mari ou à la personne avec laquelle vous habitez, pour vous aider. L’essentiel c’est que vous puissiez profiter d’un bon moment de repos et de vous occuper de vous-même. Vous vaquerez à vos tâches ménagères quand vous serez en forme.



Réfléchir pendant de longues heures :

Ne faites pas souffrir votre cerveau aussi. Ne pensez plus à rien et essayez de ne rien faire au moins pendant le premier jour. Reposez-vous au maximum, faites le plein d’énergie et préparez-vous pour reprendre le cours normal de votre vie. Votre famille et amis ont besoin de vous, mais en bonne santé !



Nous vous conseillons également de ne plus utiliser les tampons hygiéniques, car ils sont très dangereux pour votre santé. Pensez également à changer vos serviettes hygiéniques de manière régulière (maximum chaque 4 heures) et de ne pas négliger votre hygiène intime pendant cette période. Essayez de bien laver la partie externe de la vulve, après chaque passage aux toilettes et à chaque fois que vous changez votre serviette et assurez-vous de ne pas faire de douches vaginales ou d’utiliser de savons et de gels.







