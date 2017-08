Ce qui arrive si vous tentez un car-jacking avec des footballeurs américains Angelo Drew Martínez, 20 ans, a eu une très mauvaise idée.

Selon le NY Post, Angelo Drew Martinez (20 ans) a demandé à trois joueurs de football américain, d’être raccompagné en voiture. Le trio venait de terminer une séance d’entraînement au Loma Linda Community Center (à Albuquerque), le 11 août dernier.

La pire raclée de sa vie

Angelo Drew Martinez a alors sorti son arme à feu factice et a exigé aux trois joueurs de football américain, de sortir du véhicule. Seulement voilà, une fois assis au volant, son arme lui a glissé des mains et un des trois mastodontes en a profité pour lui asséner un coup de poing au visage. Ses deux autres compères l’ont ensuite imité. Au final, il a reçu la pire raclée de sa vie.

Mugshot

Si l’arme à feu d’Angelo Drew Martinez était factice, il possèdait bien un couteau sur lui, a ajouté la police américaine. Son casier judiciaire est loin d’être vide. Grâce à son arrestation, on a pu constater qu’il n’avait pas été épargné par les trois joueurs de football américain.





