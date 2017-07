Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ce qui n'a jamais été dit sur Mansour Dieng, cette ICÔNE des magazines people... Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2017 à 11:19 | | 0 commentaire(s)| Il est connu comme étant le directeur fondateur du magazine Icône mais ce que l’on sait moins du personnage, c’est que c’est un spécialiste de l’édition qui a à son actif la création de nombreux journaux d’entreprises et même de structures du secteur public.



C’est ainsi qu’il a édité le magazine de la police nationale, «Main courante», celui du Port autonome de Dakar et celui de l’Ecole nationale d’administration, Ena grâce son cabinet de consultance Techno Edit et /ou COACHING PRO. Ce dernier "bébé" est est une agence de conseil en image "qui vous permet de travailler votre image professionnelle" fait savoir un des proches collaborateurs de "Grand Mansour" comme on surnomme le patron d'Icône Magazine.

Et, notre interlocuteur de renchérir: "C'est connu: aujourd'hui la compétence ne suffit plus. La communication non verbale en entreprise est une composante essentielle de la performance.

La présentation et le comportement sont des éléments incontournables de force de persuasion et d'affirmation de soi. Votre image professionnelle parle de vous, elle doit être un révélateur de votre personnalité, de vos compétences, mais aussi de ce que vous représentez.L'intervention d'un coach conseil en image peut vous apporter beaucoup dans la mise en valeur de votre image et mieux communiquer."



L'assistante de Mansour Dieng, qui semble blanchir sous le harnais de la communication de rajouter une couche. "Le conseil en image professionnelle permet de conjuguer image personnelle et image professionnelle; de cerner et de comprendre les codes de l'entreprise afin de répondre efficacement aux critères de sélection des recruteurs. Aussi, nous renforçons votre impact par une communication efficace: travailler la première impression (apparences, comportement, gestuelle...). Nous vous aidons à prendre de la confiance en soi entre autres".



Cela dit, formé en Italie puis à Bordeaux, Mansour Dieng n'en demeure pas moins un spécialiste en industrie polygraphique et l’un des premiers sénégalais formés pour la publication assistée par ordinateur et c’est ainsi qu’il fait partie des pionniers de l’infographie dans ce pays.

Ancien Directeur de publication de Thiof Magazine, édité par Laye Bamba Diallo, patron de l’hebdomadaire Nouvel Horizon, Mansour Dieng est un entrepreneur qui ne peut se contenter de jouer les seconds rôles. C’est ce qui l’a poussé à créer son propre magazine, Icône qui, dès ses premières parutions s’est posé sur le marché comme le magazine people de référence. Ce magazine a d’ailleurs fêté ses dix ans l’année dernière pendant qu’il avait en chantier un autre magazine spécialisé dans l’information générale et la politique. Car autant il affectionne le people (le people clean précise-t-il) autant il est conscient que d’autres lecteurs ont besoin d’autres types de magazines.

Aujourd’hui l’homme est incontournable comme consultant pour les acteurs politique, mais également pour tous ceux qui veulent se lancer dans la presse d’entreprise et il ne serait guère surprenant qu’on l’entende dans de nouvelles aventures journalistiques car c’est aussi un homme de réseau à la courtoisie exquise et à l’abord facile.

Mamadou Ndiaye





dakarposte



