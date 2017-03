Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Ce sondage post "Grand Débat" ne va pas plaire à Hamon, mais beaucoup à Mélenchon et Macron Rédigé par Massene Diop le 22 Mars 2017 à 12:03 | Lu 335 fois Le candidat de la France insoumise se hisse à la 4e place.

PRÉSIDENTIELLE 2017 - Emmanuel Macron devancerait Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, loin devant François Fillon en net recul sur deux semaines, selon un sondage Elabe réalisé et publié ce mardi 21 mars.



Au lendemain du "Grand débat" de la présidentielle sur TF1, le candidat du mouvement En Marche! gagne 0,5 point (26%) par rapport à l'enquête précédente et creuse l'écart avec la présidente du Front national qui perd 0,5 point (24,5%).



Au second tour, Macron l'emporterait avec 64% d'intentions de vote (+1 point) face à Le Pen, créditée de 36% (-1 point).



Mélenchon relève la tête



Au premier tour, Fillon, mis en examen le 14 mars pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa famille, est continue sa chute, selon ce sondage. Le candidat de la droite est désormais crédité de 17% d'intentions de vote, soit une baisse de 0,5 point.



Le grand gagnant du débat sur TF1 semble cependant être Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise progresse de 0,5 point à 13,5% et occupe désormais la quatrième position, devant Benoît Hamon.



Le candidat socialiste est relégué en cinquième position. Il perd 2 points et doit se contenter de 11,5% des intentions de vote.



Enquête réalisée le 21 mars auprès de 1050 personnes âgées de 18 ans et plus, d'où a été extrait un échantillon de 997 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 point à 3,1 points.



Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.



