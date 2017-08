Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ce tweet d'Obama sur Charlottesville est le plus "liké" de l'histoire Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2017 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

En réaction aux violences commises à Charlottesville, Barack Obama avait tweeté dimanche une citation de Nelson Mandela accompagnée d'une photo d'enfants afin de rejeter toute forme de racisme. Trois jours plus tard, ce gazouillis est devenu le plus "liké" de l'histoire.

Barack Obama conserve une aura indéfectible. L'ancien président américain était sorti de son mutisme dimanche (il n'avait plus tweeté depuis le 20 juillet) pour commenter les tristes événéments qui se sont déroulés le week-end dernier à Charlottesville, en Virginie.



Trump critiqué, Obama "liké"



Alors que son successeur Donald Trump est vivement critiqué pour avoir mis plus de 48 heures à condamner des violences "racistes", Barack Obama a une nouvelle fois réussi à faire le buzz en partageant une photo de lui devant des enfants de couleurs différentes accompagnée d'une phrase attribuée à Nelson Mandela.





Ariana Grande détrônée



"Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau, son origine ou sa religion..." Mandela poursuivait ainsi: "Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, alors ils peuvent apprendre à aimer. Car l'amour vient plus naturellement au coeur de l'homme que son opposé."



En trois jours, ce tweet d'Obama a été liké plus de 2.914.576 à l'heure d'écrire ces lignes et a donc détrôné le message posté par la chanteuse Ariana Grande après l'attaque terroriste qui avait endeuillé son concert à Manchester en mai dernier.

