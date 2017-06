Cedeao : Faure Gnassingbé prend les commandes

Lors du 51e sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Chef de l'Etat Togolais Faure Gnassingbé a été élu à la présidence tournante de l'institution ouest-africaine.



Il succède à la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf qui a achevé son mandat d'un an.



Durant le sommet qui s'est tenu à Monrovia, capitale du Libéria, les dirigeants ouest-africains se sont félicités dimanche, du maintien de la paix dans la région.



Ils ont aussi mis en garde contre les menaces qui pèsent sur la stabilité des pays de la sous-région.



En marge du sommet, M. Netanyahu et le président sénégalais Macky Sall ont annoncé une normalisation de leurs relations, après une brouille à la suite d'un vote à l'ONU contre la colonisation des territoires palestiniens occupés.