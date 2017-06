Cedeao: Monnaie unique, Obasanjo suggère «ECO» aux Chefs d'Etat

L'ex Président nigérian Olusegun Obasanjo Rechercher Olusegun Obasanjo a appelé ce jeudi les Chefs d’Etat Rechercher Chefs d’Etat de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à se mettre d'accord sur la monnaie commune afin de stimuler le commerce régional.



Dans cette perspective, Obasanjo qui est intervenu à une tribune de la 24ème assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) à Kigali a estimé que l’adoption de la monnaie unique a été retardée.



Quoique les dirigeants de la sous-région s’étaient mis d’accord pour donner le nom «ECO» à la monnaie unique, Obasanjo qui a pris la parole à Kigali en tant qu'un des pères fondateurs de la CEDEAO Rechercher CEDEAO s’est demandé pourquoi la décision n’a pas été adoptée.



De la nécessité à doter la Communauté d’une monnaie unique, l’ex dirigeant nigérian a déclaré que la démarche est nécessaire pour faire passer le niveau actuel du commerce régional de 25 pour cent à plus de 50 pour cent.



Partant de cette attente, Obasanjo a fait savoir que les différentes zones monétaires de la communauté telles que la zone Naira, la zone Cedi, entre autres, ne devraient pas être autorisées à avoir des impacts sur les flux de commerce dans la sous-région.



Sur certains retards constatés et des défis auxquels la Communauté fait face, Obasanjo a relevé qu’ils sont dus entre autres à des conflits internes et à des changements dans les politiques. Outre ces remarques, Olusegun Obasanjo Rechercher Olusegun Obasanjo s’est félicité de la capacité de la CEDEAO Rechercher CEDEAO pour avoir résolu elle-même des dans certains pays comme le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie.



