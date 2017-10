Célébration de Magal 2017 : Macky Sall à Touba, le 1er novembre

Le chef de l’Etat est attendu à Touba le 1er novembre prochain, informe une source digne de foi. Macky Sall va célébrer le Magal de Touba une semaine avant les fidèles mourides et l’ensemble de la communauté musulmane.



En attendant l’arrivée des fidèles, Touba fait sa toilette. Les ministres de l’Environnement et du Développement durable et de la Gouvernance locale ont séjourné dans la cité religieuse. Mame Thierno Dieng a remis du matériel de nettoiement, composé de 150 brouettes, 150 râteaux, 150 pelles, des coupe-coupe, de pics, des masques… alors que son collègue Yaya Abdoul Kane a offert un important lot de matériels au comité d’organisation du Magal. Il s’agit de matériels lourds composés d’un bulldozer, des camions et un lot de petits matériels dont des brouettes, pelles pour permettre à la commission d’assainissement de bien réussir la grande opération de nettoiement « de la ville avant et après le Magal ».



Dans la cité religieuse, le Président Sall devra se rendre compte des lenteurs observées dans l’exécution du chantier de l’hôpital moderne de Touba. Une infrastructure sanitaire dont il justifiait la construction le 17 novembre 2016, lors de la pose de la 1ère pierre, par l’impérieuse nécessité de résoudre l’épineuse question des évacuations sanitaires qui sont très couteuses.



Lors de ce séjour à Touba, sauf changement de dernière minute, le successeur d’Abdoulaye Wade devrait emprunter une partie de l’autoroute Ilaa Touba, pour constater le déroulement des travaux.







