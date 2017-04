Célébration de l’Excellence : L’Unacois-Jappo honore le Dg des ADS Pape Mael Diop

Comme chaque année, l’Union Nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS-JAPPO) organise la foire économique et commerciale de la région de Thiès suivi d’un Gala dit de l’Excellence ou « Malaw d’Or». La plus haute distinction dite « Lat Dior d’Or » prime la personnalité de l’année précédente.

L’édition 2017 a eu lieu ce samedi à la « Promenade des Thièssois » et a primé le Directeur Général des ADS comme le « Lat Dior d’Or » 2016. Papa Maël DIOP s’est félicité du choix porté sur lui par « une organisation professionnelle et patronale de référence dans le dispositif du secteur privé du Sénégal, de l’UEMOA et de la CEDEAO ». Il a remercié le Président de la République du Sénégal, Macky Sall qui lui a donné l’occasion de servir notre pays à ce niveau de responsabilités.

« Voilà pourquoi, je dédie ce prix à Son Excellence le Président Macky Sall, au nom des miens, au nom de tous les agents des ADS et à l’ensemble des travailleurs du secteur aérien qui m'ont assistés de jour comme de nuit à cette tâche exaltante qui nous vaut aujourd’hui votre reconnaissance , celle du secteur privé », dira-t-il.

Une dizaine de personnalités ont reçu l’autre distinction dite « Malaw d’Or» relativement à leur domaine d’activités et fonctions. Il s’agit entre autres des DG de la Sénélec, de la Bnde, de la Sde, de DANGOTE, de la Bsic, de la Cspt, d’Ethiopian Airlines, du maire de Thiès Talla SYLLA, d’Innocence Ntap Ndiaye ou encore d’Amy Sarr Fall d’Intelligence Magazine.

La cérémonie était présidée par Alioune SARR, Ministre du commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME.

















