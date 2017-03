Célébration de la journée du 8 mars: Aliou Sall gâte les femmes de Guédiawaye

Le maire de Guédiawaye Aliou Sall a été l'invité d'honneur de la journée du 8 mars célébrée hier, par les femmes de son département. Satisfait de la forte mobilisation des femmes presque acquises à sa cause, le frère du Président Salll a séance tenante, accordé une ligne de crédit de 300 millions de francs Cfa. Il sera suivi dans cet acte de générosité par la coordonnatrice des femmes de l'Apr Néné Fatouma Tall, Pca de la Lonase qui a, elle, offert 1000 cartes de la Couverture maladie universelle ( CMU) aux familles démunies du département.



Par ailleurs, Aliou Sall a répondu aux attaques du maire de Mermoz-Sacré-cœur qui a demandé au populations de Guédiawaye de ne pas voter pour lui lors des prochaines échéances électorales. "Jean Paul Dias était venu, ici à Guédiawaye avec comme objectif et projet de mobiliser les populations contre la candidature de Aliou Sall à la mairie de la ville de Guediawaye. Il disait que les populations de Guédiawaye ne vont jamais élire Aliou Sall comme maire".



"Alors poursuit-il, si les populations de Guédiawaye n'ont donné aucune valeur à la parole de Jean Paul Dias pourquoi donneraient-elles une quelconque valeur à parole d'un criminel reconnu comme tel. Les populations de Guediawaye n'auront que du mépris par rapport à ses propos. Et moi-même je n'ai que du mépris par rapport à ces propos. Barthélémy Dias est un apprenti politicien. Je ne devais même pas lui répondre".



( Source: Libération)