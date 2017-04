Célébration du 4 avril: L'Armée prête pour marquer le pas demain

Tout est fin prêt pour célébrer le 57e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté international. A Dakar, les quelque 5700 civils et militaires et un détachement de l' Armée gambienne ont procédé hier, à la répétition générale à la base aérienne de Ouakam, sous la supervision du Colonel Cheikh Oumar Tamba, commandant de la zone militaire n°1 et par ailleurs, maître d'œuvre de l'organisation.



Ce défilé à la fois motorisé et à pied, s'est tenu sous le regard du Chef d'Etat-Major Général des Armées (Cemga), le général de corps d'armée, Cheikh Guèye. Comme chaque année, l'Armée a apporté de l'innovation pour l'édition en cours.



En effet, en plus de la démonstration des élèves de l'Ecole des sous-Officiers de la Gendarmerie (Eogn) et des éléments de la Brigade d'Intervention Polyvalente (Bip), il y a aura une projection sur écran géant des manœuvres de la marine nationale.



(Avec Vox Populi)