Célibat: Ces artistes qui cherchent maris Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 22:41 | | 0 commentaire(s)| « Taaru dijiguène, seylaa » (La beauté de la femme, c'est le mariage), dit-on au Sénégal. Dans notre société foncièrement conservatrice, la situation matrimoniale d'une femme est d'une importance capitale. Quel que soit son rang social, une femme, au Sénégal, doit forcément se marier au risque d'être indexée. Cette réalité est plus perceptible dans le monde du show biz sénégalais où la plupart des artistes sont des célibats endurcis. Jamais mariées ou divorcées, certaines célébrités semblent gagnées par le doute de ne jamais voir une bague enfilée dans leur doigt.



Entre exigences d’une carrière à mener, recherche de profits, indépendance vis à-vis des hommes, frivolité, Dakar7, à travers ce dossier, braque ses projecteurs sur la vie amoureuse de quelques artistes sénégalaises.



Viviane Chidid



Elle fait partie des plus grands talents de la musique sénégalaise. Viviane Chichid a connu une ascension fulgurante dans le show biz. Mais sa vie de couple n’a pas suivi la même trajectoire. Née en 1973 à Mbour, Viviane n’a pas eu la chance de connaitre un ménage stable. Mariée à Bouba Ndour, petit frère du Roi du Mbalax, Youssou Ndour, l’artiste va divorcer en 2007. Mais cette séparation n’a pas empêché son ex-mari de gérer toujours sa carrière musicale. Cette proximité entre les deux va rallumer la flamme qui sommeillait en eux.



En 2010, Viviane et Bouba Ndour se remarient. Mais cette nouvelle idylle ne durera que le temps d’une rose. En 2011, le couple divorce de nouveau. Mère de deux enfants, Viviane, 43 ans, semble aujourd’hui mettre en veilleuse toute idée de mariage, même si ses relations avec le musicien Baba Hamdy suscitent beaucoup de commentaires sous les chaumières.



Coumba Gawlo



Une autre qui, malgré, sa beauté, son charme est toujours dans le club des célibataires, Coumba Gawlo Seck. La « Diva à la voix d’or » comme l’appellent ses fans, est comme poursuivie comme par la poisse. Agée de 44 ans, Coumba Gawlo n’arrive toujours pas trouver chaussure à ses pieds. Mais d’après des sources proches de l’artiste, la raison est plutôt métaphysique. « La famille de Coumba lui avait interdit de chanter le morceau Yomalé qui symbolisait chez les gawlos le sang au risque de ne jamais se marier. Malheureusement, Coumba va violer le serment. »dira une de nos sources.



Que s’est-il passé? « Au début de sa carrière, raconte notre interlocuteur, Coumba avait rencontré Patrick Bruel (chanteur français) qui a voulu lancer sa carrière. Mais après avoir écouté son répertoire, le chanteur n’était toujours pas convaincu par Coumba. Il a fallu que Coumba lui fasse découvrir le morceau Yomalé, quelque mois plus tard pour que Patrick Bruel soit tombé sous le charme de sa voix. Ce morceau va lancer la carrière internationale de Coumba puisque Yomalé va remporter un disque d’or et platine. » Mais ce succès semble plomber la vie amoureuse de Coumba Gawlo qui a plusieurs fois annoncé son mariage. En vain.



Adiouza



Adiouza est, certes, plus jeune que Coumba et Viviane, mais elle voudrait bien enterrer sa vie de célibataire. Mais la fille du chanteur, Ouza Diallo dit avoir connu des « déceptions » dans sa vie et qui lui font douter. « Au lieu de choisir celui qui m’aimait, j’ai choisi celui que j’aimais. Et à chaque fois, cela nous apporte des problèmes nous les femmes. Et l’on refait les mêmes erreurs. » raconte l’artiste dans un entretien accordé à Walf Grand Place.



S’inspirant de l’adage qui dit que « jigéen dou bëgëu dafay mine »(Une femme n’aime pas, elle s’habitue), Adiji Diallo de son vrai nom sert une leçon de morale aux femmes de sa génération. « Quand on aime, on est fatigué, on court toujours derrière la personne aimée et moi je veux plus vivre ce genre de sentiment. Le fait de courir, d’appeler, d’envoyer des messages et que s’il ne m’envoie pas de sms que je me mette à pleurer à m’inquiéter pour rien, je ne veux plus vivre cet amour. Je veux vivre quelque chose de free. Je veux avoir l’opportunité d’être aimée, c’est plus facile. »



Aida Samb



L’artiste Aïda Samba, elle, n’a pas cette opportunité puisque son mariage aura battu le record des couples les plus éphémères. En effet, la choriste dans l’orchestre du Super étoile, s’était mariée il y a quelques années avec Magatte Diop, un sénégalais basé en France. Mais le mariage n’aura duré qu’une semaine. « J’ai été mariée, mais le mariage n’a pas duré plus d’une semaine. A l’époque, je n’étais pas encore connue. Cela s’est passé il y a un an et demi avant que je ne sorte mon album. C’est du passé (…) C’était mon destin », confiait la petite fille de Samba Diabaré Samb dans un entretien accordé à L’Obs.



La raison? Certains parlent de mariage forcé. Mais cette version est vite démentie par son ex mari. « Il n’y a jamais eu de mariage forcé entre Aïda et moi, c’est elle qui en a pris l’initiative. Elle a été influencée… Si ça ne tenait que de nous deux, on n’aurait jamais eu de souci », précise-t-il dans un entretien à Seneweb News.



Depuis lors, Aida Samb gère sa vie privée en toute discrétion.



Queen Biz



Pour avoir le buzz, elle est prête à tout. Queen Bizz, artiste, se distingue par son extravagance. Divorcée, Coumba Diallo veut apparemment quitter sa vie de célibat. Mais pas à n’importe quel prix. Car, cette ex-rappeuse reconvertie dans le mbalax, rêve d’épouser le fils de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade. « Karim Wade moma téré nelaw »(Karim Wade m’empêche de dormir).



Joignant l’acte à la parole, Queen n’a pas hésité à dédier une chanson à l’ancien ministre d’Etat à sa sortie de prison et n’a pas hésité à se rendre au domicile des Wade à Versailles. Son attitude envahissante poussent même certains à douter de son état de santé mental. « Que les gens arrêtent de me traiter de pute … »a-t-elle déclaré lors de la sortie de son nouvel album comme pour couper court à tous les rumeurs qui courent sur elle.



Daouda Gbaya et Mareme Sarr(Stagiaire)



