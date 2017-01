Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Céline Dion : Un nouveau look très surprenant et qui divise. Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 12:00 | | 0 commentaire(s)| La star, adepte des changements de tête, devrait peut-être envisager de changer de maquilleuse. C’est vrai que Céline Dion a souvent changé de tête et de look au fil des années, avec plus ou moins de réussite.



Si, ces derniers temps, elle avait surpris son monde en jouant à fond la carte de la modeuse chic et glam qui n'en fait pas trop, force est de constater que, parfois, c'est le plantage !



Charlotte Tilbury, une maquilleuse professionnelle ayant par exemple travaillé pour Nicole Kidman lors de la récente cérémonie des Golden Globes, a posté une photo d'elle et de Céline Dion sur son compte Instagram. On y découvre la diva québécoise avec un maquillage très (trop !) prononcé qui lui fait un teint véritablement livide ! Si l'idée était de donner un coup de jeune à la chanteuse de 48 ans, c'est un peu raté puisque son visage a l'air tellement lisse qu'il en devient suspect.



En outre, Céline Dion semble aussi avoir changé de coupe de cheveux. La photo a été postée le 11 janvier et l'interprète d'Encore un soir y apparaît très différente de lors de son récent et émouvant entretien sur Ici Radio Canada. On la retrouve totalement blonde (une couleur tout de même plus réussie que pendant la période Une fille et 4 types en 2003), les cheveux longs et crantés.



Globalement, le résultat est très discutable, comme le prouve la section commentaires. "J'aime Céline mais cette couleur lui donne un coup de vieux" ; "Pas fan de ce maquillage autour du nez" ; "Petite ressemblance avec la chanteuse Cher !" ; "Pour moi qui suis fan de Céline Dion, je trouve que ça la vieillit. C'était mieux avant mais bon" ou encore "Elle n'a même pas l'air de ressembler à elle-même !!!", pouvait-on lire. Heureusement, d'autres ont beaucoup apprécié ce changement radical.





