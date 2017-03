Céline Dion, agacée, rembarre un journaliste !

Qui s'y frotte, s'y pique ! Le jeudi 2 mars dernier, Céline Dion s'est rendue à l'avant-première du film La Belle et la bête. Sur le tapis rouge, la chanteuse a très rapidement été interrogée par un journaliste de EURWeb sur un tout autre sujet : la victoire d'Adèle contre Beyoncé aux Grammys. L'interprète de My Heart Will Go On n'a pas caché son mécontentement. Elle a refusé d'être questionnée sur ce sujet, préférant répondre aux questions sur le film qui allait être diffusé. "Est-ce que je peux t'arrêter tout de suite? Je ne veux pas être impolie, mais je ne suis pas ici pour parler des Grammys. Je suis ici pour parler de Beauty and the Beast, et j'espère que tu réalises où tu te trouves ce soir. Je ne voudrais pas que tu ne manques aucun moment de Beauty and the Beast" a-t-elle lâché, agacée.



A titre de rappel, Céline Dion a été choisie par les producteurs du film pour chanter le générique de fin du film de Bill Condon, How Does A Moment Last Forever signé du talent d'Alan Menken, 26 ans après avoir interprété le générique du film d'animation Disney, Beauty and the Beast. Un rôle qui semble lui tenir très à cœur comme en témoigne sa réaction face à ce journaliste quelque peu insistant !



source: Closer