Céline Dion déchaînée et heureuse à Paris pour un concert éclatant (vidéo) Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 14:32



En plein milieu de sa tournée européenne, Céline Dion a évidemment fait une escale à Paris pour quatre concerts sold out à l'AccorHotels Arena. Et visiblement, la chanteuse était ravie de retrouver son public qui a plébiscité en masse son dernier album "Encore un soir". Durant plus de deux heures, la star a emporté ses fans dans un véritable tourbillon, mêlant énergie, nostalgie et émotion. Telle une lionne entrant dans l'arène, Céline Dion a débarqué sur la scène avec une rage surprenante sur les premières notes de son tube "Dans un autre monde". Vêtue d'une veste à paillettes et d'un ensemble noir, elle a donné le coup d'envoi d'un spectacle d'une chaleur et d'une générosité rares. Le jour et la nuit avec ses deux précédentes tournées notamment.



Ses plus belles chansons en français



Entourée d'écrans géants, de jeux de lumière éblouissants au sens propre comme figuré, devant un orchestre et ses choristes, Céline Dion a pris d'assaut l'AccorHotels Arena, prouvant son statut de bête de scène. Si "Terre" a eu l'effet d'un trou d'air après une introduction survoltée, l'artiste, beaucoup moins robotique que d'habitude, a enchaîné quelques unes de ses plus belles chansons françaises, soulignant au passage l'importance de Jean-Jacques Goldman dans sa carrière : "Encore un soir", "L'étoile", dont l'effet folk s'est retrouvé noyé dans les arrangements symphoniques, "On ne change pas", "Je sais pas", sous une gigantesque boule à facettes, l'intense "Et je t'aime encore", "Immensité", la sublime "S'il suffisait d'aimer", et "Si c'était à refaire", l'un des plus beaux moments du spectacle. Malheureusement, dans la dernière partie, Céline Dion s'est un peu perdue en ressortant "Tous les blues sont écrits pour toi" avant un medley en anglais hors-sujet regroupant les méconnus "Refuse To Dance" et "Love Is All We Need". Faisant ainsi l'impasse sur "I'm Alive", "I Drove All Night" ou "Destin".



Une artiste au plus proche de ses fans



Mais ce spectacle 2017 a surtout permis à Céline Dion de s'épanouir véritablement sur scène. Jamais son public ne l'avait vue sous cet angle. De la première à la dernière minute du show, la chanteuse n'a cessé de surprendre, que ce soit par son énergie incontrôlable, ses vibes et attitudes (souvent too much), ses regards habités ou ses blagues à répétitions. « Je suis parisienne dans mon ADN » s'est-elle amusée à faire rimer, avant de lancer « A la vie, à l'amour Paris ! » en buvant une gorgée d'eau, ou en se lâchant complètement en imitant Vanessa Paradis tout en chantonnant "Joe le taxi", provoquant l'hilarité dans la salle. Sa reprise de "Black or White" en jean et t-shirt, les cheveux dans le vent, son live R&B de "A vous" qui lui a valu une standing ovation, ainsi que son numéro de danse torride sur "Le ballet" (en playback) ont souligné cette renaissance. « Je vais peut-être me rhabiller un peu » a même lancé Céline Dion, libre et amusée d'avoir pu choquer ses fans dans sa combinaison sexy, tout en jouant avec sa jambe comme une pin-up.



Avec ce concert, Céline Dion n'a jamais été aussi proche de son public. N'hésitant pas à faire chanter certains passages de ses plus grands succès à la foule (chose rare en concert pour la star), l'artiste s'est permis une folie après l'inusable "My Heart Will Go On". Traversant la fosse, Céline Dion a grimpé sur une table de la régie installée au milieu de la salle pour interpréter son plus gros tube "Pour que tu m'aimes encore" en acoustique. Une version particulièrement touchante, acclamée par des fans à la fois surpris, ravis et exaltés d'avoir assisté à un concert à cent à l'heure d'une des dernières grandes voix de notre époque. Merci Céline !



