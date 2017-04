Céline Dion dort chaque nuit avec ses jumeaux… de 6 ans !

On le sait, Céline Dion est une maman très protectrice. Il y a un peu plus d'un an, la chanteuse a dû affronter un terrible drame : la mort de son mari et père de ses enfants, René Angelil, des suites d'un cancer. Depuis, la star s'efforce de rester forte pour le bien de sa tribu composée de René Charles, 16 ans, et ses jumeaux, Eddy et Nelson, 6 ans. D'ailleurs, l'interprète d' Encore un soira noué un lien très fort avec ses enfants ces derniers mois.



Elle a confié au cours d'un entretien pour le magazine britannique Bizarre qu'elle dormait désormais avec ses jumeaux afin de se sentir moins seule. "Je me suis acheté un grand, grand, grand lit et j'y dors avec mes jumeaux. Ils me réconfortent beau­coup. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin de les avoir près de moi. Et au moment où ils me diront qu'ils veulent avoir leur propre chambre, leur chambre sera prête" assure-t-elle pour prouver qu'elle n'obligeait ses enfants à rien.



Le rituel de Céline Dion

Tous les soirs, Celine Dion et ses enfants rendent par ailleurs hommage à René Angelil. "On lui fait un bisou tous les soirs. Nous avons un petit rituel où nous souhaitons bonne nuit à une petite photo de lui. Ensuite, les enfants lui parlent. Et ils lui écrivent des petits mots, les accrochent à des ballons et on les envoie dans le ciel" confie-t-elle.



source:closermag