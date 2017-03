L'été dernier, lors de la semaine de haute couture à Paris, Céline Dion était aperçue déam­bu­lant sous le soleil pari­sien vêtue d’un sweat-shirt à l’ef­fi­gie de Rose et Jack (Kate Wins­let et Leonardo Di Caprio), person­nages culte de Tita­nic. Un film très cher au cœur de la chan­teuse, qui est l’in­ter­prète de My heart will go on, chan­son phare du long-métrage. Récom­pensé par un Oscar de la chan­son origi­nale en 1997, d’un Golden Globe ainsi que par quatre Grammy Awards en 1999, ce tube plané­taire s'est écoulé à plus de 15 millions d'exem­plaires dans le monde.





L’ap­pa­ri­tion de Céline Dion vêtue de ce pull hommage à Tita­nic a donc provoqué un tollé chez les fans de la Cana­dienne. Il s’agit-là d’une idée de son génial styliste, Law Roach. “J'ai eu l'idée de lui faire porter ce sweat-shirt Tita­nic parce que cette année marquait le 20ème anni­ver­saire du film. Je pensais que ça pouvait être cool, mais j'avais peur qu'elle trouve ça idiot.”



Au contraire. La chan­teuse a immé­dia­te­ment adopté ce pull, sortie en édition limi­tée de la très hype marque Vête­ment (d’une valeur de 820 euros). Mais, comme elle l'a révélé, au The Holly­wood Repor­ter, elle a dû le rendre aussi­tôt porté, puisqu’il s’agis­sait d’un prêt. Elle blâme Law Roach. “Il me l’a repris!”, avant de s’adres­ser direc­te­ment au créa­teur de la pièce Demma Gvasa­lia: “S’il-vous-plaît, rendez-le moi!”





Crédits photos : Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA