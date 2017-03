Céline Dion rend hommage à sa mère Thérèse pour ses 90 ans

Pour tout un clan, elle est «Maman Dion». Pour Céline, elle est encore bien plus que cela. Entre la chanteuse et sa mère Thérèse, l’amour est infini. Petite, celle qui remplit des salles de concert dans le monde entier aujourd’hui, pouvait compter sur sa mère pour croire en ses rêves. Plus récemment, quand Céline a perdu son mari René, Thérèse était encore là, à ses côtés, pour l’accompagner dans son deuil. Thérèse comprenait sa fille, elle-même avait perdu son mari Adhémar en 2003.

C’est donc tout naturellement que Thérèse a célébré lundi ses 90 ans, entourée de sa famille, de ses enfants et des ses petits-enfants... et bien entendu de Céline.



Et la star ne s’est pas contentée d’être présente. L’interprète de «My heart will go on» a souhaité rendre hommage sur les réseaux sociaux à la femme de sa vie : «Quel privilège pour nous tous de t’avoir encore parmi nous. Joyeux anniversaire maman, pour tes 90 ans ! On t’aime…»







Cette fête vient mettre fin à une année très difficile pour le clan Dion. En 2016, la famille a perdu trois de ses membres : René Angélil, Daniel Dion, un des enfants de Thérèse, et Guy Poirier, le mari de Liette, la soeur de Céline. Avec les 90 ans de Thérèse, le clan a retrouvé le sourire et prouvé encore une fois que chez les Dion, l’union fait la force.