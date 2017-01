Centenaire de Cheikhna Cheikh Saad Bouh: Ziars, colloque international, expositions, panels, journées soufies au programme A l’initiative de Chérif Mouhamdoul Mamoune Haïdara et avec la bénédiction du Khalife Général des Khadres, l’Association religieuse «Sadikhina Wa Sadikhate» (SWS) organise, du samedi 11 février au vendredi 8 décembre 2017, une série d’activités visant à commémorer le Centenaire du rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1917-2017).

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017 à 21:12 commentaire(s)|

Les principales activités du programme annuel sont constituées de ziars, de colloque scientifique international, d’expositions itinérantes, de journées soufies, de panels, de nuits religieuses, de prières à Nimzat-Hallar, Dakar, Saint-Louis et Nimzat (Mauritanie).

Le colloque scientifique international du 23 au 24 mars 2017, en collaboration avec le Département d’histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, s’articule autour du thème : « Questionner l’actualité du message de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1848-1917) ». La réflexion sera nourrie par d’éminents professeurs en provenance de la Mauritanie, du Maroc, de la Gambie, de la France, des Etats-Unis d’Amérique, du Sénégal, entre autres pays.



Pour rappel, c’est à Nimzat-Hallar, foyer religieux situé à 24 kilomètres de Saint-Louis, dans le département de Dagana, du 3 au 4 février 2007 (il y a 10 ans) que fut prise la décision de célébrer le Centenaire de Cheikhna Cheikh Saad Bouh. C’était au cours de la grande ziarra annuelle à la gloire de Cheikhna Cheikh Saad Bouh, sous l’égide du Chérif Mouhamdoul Mamoune Haïdara, fils de Cheikh Hadramé, fils de Cheikh Atkhana, fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh.



A cet effet, la « Déclaration de Hallar » a été prononcée en wolof, français, hassaniya et éditée pour acter l’organisation du Centenaire du Cheikh en 2017, invitant les disciples à s’investir pour sa tenue et sa réussite au bénéficie de la sous-région et de toute l’humanité.

Depuis lors, le comité d’organisation préparatoire du Centenaire collecte des manuscrits et des livres écrits sur le Cheikh et ceux écrits par le Cheikh et peaufine également le programme d’activités.



Dans cette dynamique, la conférence de lancement du Centenaire a eu lieu le vendredi 23 décembre 2016 au Centre de recherches en Afrique de l’Ouest (Warc) à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (voir photo). Ainsi, le programme scientifique et religieux a été annoncé par Chérif Mouhamdoul Mamoune Haïdara, le Pr Ibrahima Thioub, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Dr Ousmane Sène, directeur exécutif du Warc, Cheikh Adramé Diakhaté, Président de l’association Sadikhina Wa Sadikhate ».



Par ailleurs, on rappelle que, très jeune, Cheikhna Cheikh Saad Bou montre une maîtrise des règles du droit islamique de la mystique soufie et reste fidèle aux enseignements du prophète. Il entama une vaste pérégrination qui le mena d’abord à Saint-Louis, alors capitale de la colonie du Sénégal, puis au Trarza, à Touizikht dans l’Inchiri plus tard avant de s’installer à Nimzat qui devint la base à partir de laquelle il construisit un réseau confrérique qui rayonna de l’Adrar à la Moyenne Casamance, en passant par Saint-Louis, enveloppant toute la vallée du fleuve Sénégal et le bassin arachidier en pleine expansion.





A l’heure actuelle, le monde est secoué par l’intolérance, les violences inouïes, le terrorisme, l’obscurantisme. Cheikhna Cheikh Saad Bou a eu à apporter une des réponses inédites à l’époque sur la question du jihad et qui reste d’une actualité brûlante. Cette réponse lui a permis d’élargir dans l’espace colonial son réseau naissant constitué de nombreux disciples dans tous les segments de la société à l’époque coloniale. Il développe une opposition radicale au Jihad violent et prône le respect de l’autonomie religieuse des sociétés musulmanes face aux velléités d’immixtion intempestive de la colonie.

Dans les lieux de passage du Cheikh, les communautés religieuses, ethniques, culturelles ont vécu en harmonie en se fondant sur les enseignements et instructions du Cheikh.

Compte tenu de l’importance et des enjeux du Centenaire dans ce nouveau contexte mondial, la presse nationale et internationale est cordialement conviée à couvrir les activités tout au long de l’année 2017.



Le Comité d’organisation du

Centenaire de Cheikhna Cheikh Saad BOU

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook