Centre polyvalent de Thiaroye Gare : Des malfaiteurs emportent un don de fournitures destiné aux élèves

C’est avec un cœur meurtri que le personnel du Centre polyvalent de Thiaroye Gare va démarrer la rentrée des classes, aujourd’hui. Et pour cause, des malfaiteurs ont cambriolé ledit Centre emportant avec eux, les dons de fournitures scolaires destinés aux élèves. Ce don composé de manuels didactique d’une valeur de 3,5 millions F Cfa leur a été remis par le maire. Les malfaiteurs ont profité de la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre et l’insécurité qui règne sur les lieux pour commettre le forfait. Une enquête a été ouverte par la police.