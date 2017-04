Cérémonie de clôture du 137e Appel : Le message du Mahdi, une solution pour lutter contre l'endoctrinement des jeunes et l'obscurantismes religieux (Abdoulaye Daouda Diallo)

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo à la tête d'une délégation gouvernementale, a présidé la cérémonie de clôture du 137e édition de l'Appel de Seydina Limamoulay Al Mahdi. Dans son message, il a salué la contribution de l'œuvre du fondateur pour l'épanouissement de l'Islam et exhorté les fidèles à s'imprégner de ses œuvres pour lutter contre l'extrémisme religieux.



"Baye Laye a laissé à la postérité un legs de haute portée sociale. La pertinence de son message dans la promotion de la paix, du dialogue est aujourd'hui, plus que d'actualité. On est en face d'une violence qui frappe sans discernement, les populations. Cette terreur est perpétrée par des gens qui prétendent agir au nom de l'Islam. Nous devons protéger notre jeunesse contre l'embrigadement des groupes qui prêchent pour des crimes odieux. De ce fait, le message du Mahdi peut contribuer à apporter des réponses efficaces contre l'endoctrinement des jeunes et l'obscurantisme religieux" a -t-il délivré.



Le porte-parole de communauté Layène qui a pris la parole à sa suite, a prié pour la paix dans le pays et invité les hommes politique à cultivé cette paix. "La politique est l'art de bien gérer la cité. Aux gouvernements d'y veiller. Aux opposants de jouer pleinement leur rôle d'éveil et de conscientisations...", a-t-il rappelé.

