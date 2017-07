Cérémonie de pose de la première pierre d’un forage à Nord Foire

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye a procédé, ce mardi, à la cérémonie de pose de la première pierre d’un forage à Nord Foire. Cette pose de première pierre est venue à son heure, parce qu'intervenant au moment où les populations en ont vraiment besoin. Selon Mansour. Faye, le coût toptal du projet qui englobe un second forage, s’élève à 600 000 000 de nos francs avec une capacité de 5000 m3, chacun. Ce premier forage doit, lui, ravitailler Parcelles et ses environs. Le ministre soutient que « la cérémonie de remise de l'ouvrage est prévue pour le mois d’Août ».

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba par ailleurs tête de liste départementale pour Dakar et le ministre de la gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr étaient également de la partie.