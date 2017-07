Cérémonie de remise de prix du Concours général 2017 : Serigne Mbaye Thiam déclare le personnel turc non grata

Les relations entre le ministre de l’Education et l’Administration des écoles Yavuz Salim sont loin d’être apaisées. Serigne Mbaye Thiam a interdit au personnel turc de ces établissements de prendre part de à la cérémonie de remise de prix aux lauréats du Concours général 2017, pour éviter de froisser l’ambassadeur de la Turquie qui devrait prendre part à la cérémonie. Il aurait retiré les invitations envoyées à l’Administrations des écoles Yavuz Selim. Solidaires de leurs assistants turcs, les élèves et leurs parents ont décidé de boycotter la manifestation si le ministre persiste à appliquer cette mesure. Alors que l’école dispose cette année de 141 lauréats.



L’Etat du Sénégal a décidé de retirer la gestion des établissements "gulenistes" pour la confier à la fondation Maarif qui appartient au gouvernement turc sur demande d’Ankara. Cette décision fait suite au coup d’Etat avorté en Turquie en 2016 et qui met en rogne Recep Tayyip Erdogan, qui accuse Fethullah Gulen d’en être l’instigateur. Et les écoles Yavuz Selim, mises en place par des fonds privés, se retrouvent dans l’œil de mire du Président turc.







Le Quotidien

