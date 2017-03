Ces célébrités à qui Barack Obama va manquer

Le héros de «Titanic», fervent défenseur de l’environnement, raconte ainsi : «Quand j'étais aux Nations unies et que j'ai entendu notre président dire que le changement climatique était le plus grand défi pour cette génération et les générations futures, c'était exaltant». Pour Samuel L. Jackson, c’est la loi sur le système de santé qui a marqué les deux mandats : «J’ai des proches qui n’ont pas les moyens de payer une mutuelle, donc c’était vraiment génial de savoir que si quelque chose leur arrive, ils peuvent être soignés.» Tom Hanks a retenu la normalisation des relations avec Cuba : «Il avait la raison la plus courte du monde : "Ce que nous faisons ne marche pas". Ce qui était d’une logique implacable.» Ellen DeGeneres, qui a fait participer le couple présidentiel à son émission à de nombreuses reprises, se souvient surtout d'avoir «dansé avec Barack à son anniversaire» : «On ne devrait pas se moquer de vous pour ça. Vous êtes un bon danseur!»



Le chanteur John Legend a lui confié n’avoir «jamais pleuré pour les résultats d’une élection» avant son élection en novembre 2008. Il était d'ailleurs présent à la Maison Blanche pour la soirée d'adieu organisée par le couple Obama au début du mois. Parmi eux, Amal et George Clooney, George Lucas, Meryl Streep, Steven Spielberg, Tom Hanks et Rita Wilson, Bradley Cooper, Lena Dunham, Jon Hamm, Paul McCartney, Robert De Niro (honoré par Barack Obama en novembre dernier), Anna Wintour, Magic Johnson, Gloria Estefan, Chris Rock, David Letterman...



L'hommage des stars

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses stars ont également déjà rendu hommage à l'action de Barack Obama, à l'image de Madonna, Drake, Miley Cyrus ou encore Lily-Rose Depp.



Madonna : «Au revoir, monsieur le président. Il n'y en aura jamais un comme vous! Barack Obama, vous êtes un roi parmi les hommes.»





Drake : «En tant que Canadien qui appelle l'Amérique maison une partie de l'année, je garderai toujours avec moi vos mots et le souvenir de votre temps au pouvoir comme une inspiration.»





Miley Cyrus : «Merci Barack Obama! Nous vous aimons tellement! Vous nous manquez déjà!»





Lily-Rose Depp : «Merci»





L'équipe de la série «Scandal», qui raconte l'histoire d'une conseillère puissante de Washington, a elle aussi évoqué le futur départ de Barack Obama, qui leur avait ouvert les portes de la Maison Blanche.



Shonda Rhimes, la créatrice du show, a posté une photo d'elle au dernier discours de Barack Obama : «Nous sommes ici pour montrer notre amour pour notre POTUS»





Kerry Washington, à l'issue de la soirée d'adieu des Obama : «Hier soir, 3h30 du matin. Nous quittons la Maison Blanche après une belle après-midi et une soirée surréaliste. Je suis si fière d'avoir servi cette administration. Si heureuse d'avoir assisté à ce pan d'histoire. C'est la fin de la Maison Blanche Obama mais le début d'un nouveau chemin de combat pour l'espoir, le progrès et l'inclusion.»