Ces célébrités noires qui sont des ambassadrices de bonne volonté. Photos Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2017 à 00:00 Notre société est minée par toutes sortes de maux. AfrikMag qui se veut une plateforme de motivation pour les Africains que nous sommes, met en lumière ces célébrités noires qui œuvrent pour un mieux-être des personnes autour d'elles. Dossier spécial sur ces femmes modèles.







Beyoncé







Elle a commencé par aider les personnes victimes des ravages des ouragans. En effet, elle aide aujourd’hui d’autres régions américaines touchées par les catastrophes naturelles et même Haïti au travers de la fondation Chime for Change. En plus, elle s’est investie pour donner une meilleure qualité de vie aux femmes dans le monde par des formations et des financements de projet.







Oprah Winfrey







Classée comme la femme noire la plus influente, Oprah Winfrey est un modèle pour plusieurs. Le fait qu’elle ait été violée a fait naitre un fardeau pour les jeunes filles. Aussi, a-t-elle investi 40 millions de dollars dans l’Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls in South Africa, qui a pour mission « d’inculquer aux élèves les compétences qui leur permettront d’assumer des postes de direction en Afrique du Sud. De plus, elle a créé l’Oprah Winfrey Foundation, qui octroie des bourses scolaires aux plus démunis aux États-Unis et dans le monde.







Michelle Obama



obama638



Nous connaissons tous l’ancienne première dame américaine. Elle est déjà connue pour son rôle auprès de son mari, Barack Obama. Mais son autre facette, c’est la philanthropie. Avec son association Let’s Move ! (Bougeons !), créée après l’élection de Barack Obama et soutenue par la National Association of Brodcasters Education Foundation, elle lutte contre l’obésité infantile.



Omotola Jalade-Ekeinde







Cette mère de quatre enfants, a tourné dans plus de 300 longs-métrages. Elle est ambassadrice des Nations unies pour le programme alimentaire mondial depuis 2005. Aussi, fait-elle campagne pour Amnesty International dans son action de lutte contre la mortalité maternelle en Sierra Leone. Surnommée l’« Angelina Jolie africaine », elle crée en 2010 sa propre fondation, l’Omotola Youth Empowerment Programme, qui vient en aide aux familles démunies.







Coumba Gawlo Seck



Dans le cadre de la protection et de la participation de l’enfant et des couches vulnérables, «World Vision Rechercher World Vision Sénégal» et l’artiste Coumba Gawlo Seck mènent une série d’activités depuis 2016.



C’est dans cette logique que World Vision a décidé d’élever l’interprète de «Pata Pata» en tant qu’ambassadrice de bonne volonté, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée hier, à Dakar.

