Ces défis qui attendent Macky en 2017, législatives, ressources énergétiques, Karim, émergence, Gambie, Israël,... Le Président Macky Sall devra relever de nombreux défis qui ont pour nom les législatives de juillet que l'opposition veut remporter pour le contraindre à la cohabitation, le cas Yaya Jammeh qui refuse de quitter le pouvoir, la rupture diplomatique avec Israël, l'émergence tant chantée mais pas encore vue, le retour de Karim Wade au Sénégal mais aussi le débat houleux sur le pétrole et le gaz.

Lundi 2 Janvier 2017

Le premier défi, c'est sans doute, c'est sans doute les élections législatives qui se tiendront sauf revirement le 2 juillet prochain. Le Président Macky Sall aura fort à faire face à une opposition décidée à le contraindre à une cohabitation en remportant ce scrutin très décisif. Vient ensuite la gestion des ressources pétrolières et gazières qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Malgré la mise en place du comité d'orientation stratégique du gaz et du pétrole, l'opposition reste convaincue qu'il y a des choses pas catholiques qui se passent dans ce domaine. C'est dire que le débat sur les ressources pétrolières et gazières qui a commencé en 2016 entre Macky Sall et son opposition sera encore plus houleux en 2017. Pour ce qui est de la demande sociale, c'est là un des plus grands défis du régime place. Malgré le chapelet de réalisations égrené dans son discours de fin d'année, la demande sociale reste le tralon d'Achille qui pourrait faire trébucher le Président Sall en juillet prochain. Le retour annoncé au Sénégal de l'ancien plus célèbre prisonnier du Sénégal Karim Wade doit inquiéter les tenants du pouvoir. Sa libération jugée scandaleuse reste une grosse épine dans le pied du Président Sallqui devra également gérer son retour au Sénégal. Au delà des discours et des voeux pieux sur l'émergence, le régime devra faire aux faire voir aux Sénégalais l'émergence qui est chantée sur tous les toits

Tout comme la Gambie et le problème Yaya Jammeh, le Président Macky Sall devra aussi gérer le dossier de l'Etat hébreux d'Israël et son Premier Ministre va-t-en guerre qui veint de rompre ses relations diplomatiques avec le Sénégal.

source; walfquotidien

