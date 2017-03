Ces deux phrases pourraient lui donner envie de s'engager avec vous

Vous l'aimez et pensez sincèrement qu'il pourrait bien être le bon, mais vous n'êtes pas sûre qu'il veuille s'engager. Pas la peine de "forcer" les choses. En agissant ainsi, vous vous comporteriez comme sa mère et il vous identifierait comme tel. Or, on a rarement envie de se mettre en couple avec sa môman, explique James Allen Hanrahan, coach et expert en relations amoureuses à Los Angeles à Yourtango.



"Je comprends"

Aussi, même si au fond de vous, vous aimeriez lui crier les (nombreuses) raisons pour lesquelles vous êtes deux âmes soeurs, dès qu'il vous sortira une excuse censée justifier pourquoi votre histoire ne peut pas durer, répondez-lui : "Je comprends" conseille l'expert. Et n'ajoutez rien d'autre. S'il continue à décliner d'autres raisons, espérant peut-être que vous lui balanciez vos arguments prévisibles (ceux-là même qui vont à l'encontre des siens et qui lui feraient penser à sa mère), persévérez en vous limitant à des "je comprends".

En effet, loin d'y voir du sarcasme, il entendra tout simplement le message suivant : "Elle me comprend". Evidemment, vous ne partagez pas forcément tous ses sentiments et il en est bien conscient. Mais il s'apercevra aussi que vous acceptez son point de vue et de ce fait, vous prouvez que vous respectez son opinion.











"Je t'aime, mais pas plus que je ne tiens à moi-même"

Cela ne veut pas dire qu'il va vous demander en mariage sur le champ, pondère le coach, mais sans doute se montrera-t-il soudainement moins catégorique quant à la fin de votre idylle. Et s'il propose une solution tiède (on reste ensemble, mais sans vraiment s'engager), le coach conseille d'élaguer votre discours et de lui dire : "J'apprécie que tu veuilles continuer à me voir, mais je ne me sens pas à l'aise avec ça. Je t'aime mais pas plus que je ne tiens à moi-même."



En coupant court à la seule petite ouverture qu'il vous consentait, vous pensez peut-être que tous vos espoirs sont désormais vains. Pas si sûr. Il y a même plus de chances qu'il tombe sous votre charme dès lors que vous ne serez plus en sa présence. Et qu'il vous rappelle pour vous dire ô combien il aimerait s'engager avec vous, pour de bon. Le cas échéant, vous aurez gagné du temps, cet homme ne vous méritait pas.



