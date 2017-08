Ces deux sœurs sont les sosies de Kim Kardashian et Kylie Jenner (PHOTOS)

Dans la famille Kardashian-Jenner, leurs petites préférées sont sans conteste Kim et Kylie . Sonia et Fyza Ali, sœurs elles aussi, cultivent autant qu'elles le peuvent, leur ressemblance avec les deux stars américaines.



Même manière de se maquiller, mêmes looks, mêmes poses sur Instagram... Et les deux femmes, originaires des Emirats-Arabes Unis, partagent également une même passion avec les actrices de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian : le monde de la beauté !



En effet, alors que Kylie Jenner et Kim Kardashian sont à la tête de leurs propres marques (à succès) de cosmétiques, Sonia et Fyza expliquent sur leur blog être, pour la première, "make-up artist pour de grandes familles du Moyen-Orient", et, pour la seconde, "accro au make-up".





Mais c'est surtout la ressemblance physique entre les 4 femmes qui interpelle. Et les retours ne sont pas particulièrement positifs. Sur Twitter, ce week-end, une éditorialiste américaine, Paola Audrey, s'est même dite effrayée par le phénomène.





"Je vous jure. Si j'étais Kim et Kylie, je serais TERRIFIÉE de voir des gens payer des millions pour être mes clones. Ces "Sœurs Ali" sont tellement flippantes. Mon Dieu", peut-on lire sur son compte, dans un message partagé plus de 800 fois.



Et vous, qu'en pensez-vous ?