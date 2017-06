Ces grands footballeurs, n’ont jamais remporté la Ligue des champions. Découvrez les!

La ligue des champions européenne est la plus prestigieuse des compétitions mondiales au niveau des clubs. Tous les grands clubs du vieux continent en font chaque saison, leur principal objectif. Et si tous ou presque, ont déjà la coupe aux grandes oreilles dans leurs vitrines respectives, la réalité au niveau des joueurs, et des plus grandes stars notamment, est toute autre.



En effet, malgré leur immense talent, plusieurs stars du ballon rond, et non des moindres, n’ont jamais remporté la coupe aux grandes oreilles. Ils n’ont jamais connu la joie de soulever le prestigieux trophée. Pourtant, ils ont parcouru, pour certains, les plus grands clubs d’Europe.

Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus avait l’occasion samedi dernier, de quitter la liste des « maudits » de la compétition, malheureusement, le Real Madrid s’y est opposé, grâce notamment à deux coups de patte de l’inévitable Cristiano Ronaldo.Outre l’emblématique portier de la Vieille Dame, le brésilien Ronaldo R9, Pavel Nedved, Patrick Vieira, le mythique Lothar Mathaus… ou encore la légende Diego Maradona, n’ont jamais remporté la ligue des champions avec une équipe.

Diego Maradona El Pibe de Oro comme il est surnommé, n’a remporté que la Coupe de l’UEFA avec le Napoli en 1989. Ayant participé à deux coupes des clubs champions d’Europe, Diego Maradona, n’a jamais touché à ce prestigieux trophée.

Ronaldo R9 Il est assurément l’un des meilleurs attaquants du football moderne. Ronaldo Luis Nazario de Lima, a marqué son époque en sélection comme en club. Le brésilien, détenteur de deux ballons d’or en 1997 et 2002, a remporté une coupe de l’UEFA avec l’Inter Milan, ou encore le mondial 2002 avec son pays, mais jamais de ligue des champions. El Phenomeno a pourtant eu une belle carrière en club, avec le FC Barcelone, et le Real Madrid.

Lothar Matthäus Finaliste à deux reprises de la compétition dans son ancienne formule en 1987 (coupe des clubs champions), et dans sa nouvelle en 1999, Lothar Matthäus n’a pas réussi à la remporter, ni avec le Bayern Munich, ni avec l’Inter Milan, deux clubs où il a évolué. L’Allemand pourra se consoler avec deux Coupes de l’UEFA remportées en 1991 (Inter Milan) et 1996 (Bayern Munich).

Zlatan Ibrahimovic Le Suédois a remporté les titres nationaux dans chacun des championnats où il a eu l’opportunité de jouer. Mais il n’a pas eu le même rayonnement sur la scène européenne. Zlatan a pourtant porté le maillot de plusieurs grandes écuries d’Europe, Ajax Amsterdam, Inter Milan, Milan AC, FC Barcelone, Paris Saint Germain, ou encore Manchester United, avec qui il a remporté la ligue Europa, le 24 mai dernier.

Gianluigi Buffon Sur la liste des joueurs qui en rêvaient, personne n’était aussi proche du titre européen que le gardien de la Juve. Le portier italien avait l’occasion, il y a deux jours, d’inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition. Mais le champion du monde 2006 a buté sur un Real Madrid des grands jours.

Alors que la retraite pointe le bout du nez, Buffon rêve encore à 38 ans, de monter sur le toit européen. Toutes ses précédentes initiatives se sont soldées par des échecs, d’abord face au milan AC en 2003, au FC Barcelone en 2015, (3-1), auxquelles s’ajoutent celle perdue face aux madrilènes 1-4.

Ces joueurs également ont rêvé de la ligue des champions… Les Italiens Gianluca Zambrotta et Fabio cannavaro font également partie des joueurs qui ont rêvé de la coupe aux grandes oreilles sans avoir eu à la toucher. Avec eux, les défenseurs français, Laurent blanc, et Lilian Thuram, tous deux champions du monde en 98. Patrick Vieira, autre français champion du monde, et l’excellent Pavel Nedved, Ballon d’Or 2003, n’ont eux aussi, jamais eu l’honneur de remporter la plus belle des compétitions européennes.

source:. afrk.mag