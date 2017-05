Ces nouveaux « citoyens » nommés Bolloré, Timis, Alstom, Total…

Le limogeage controversé de l’ex Ministre de l’énergie Thierno Alassane SALL est révélateur d’un malaise profond dans la gouvernance de notre pays. La turbulence qui a perturbé le paisible climat du Palais de la République n’est, en réalité, qu’un prolongement de la visite d’Etat du Président de la République cérémonieusement organisée à Paris. Cette turbulence est révélatrice des secrets de l’avenue des champs Elysées à l’occasion de la visite d’Etat à Paris.



Décoré et, subitement, élevé au rang de Docteur, sans jamais se présenter devant un jury de thèse, notre Président comblé, aurait paraphé des protocoles de toutes formes dont ceux se rapportant à nos ressources naturelles. Or, avec la loi référendaire n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution, J.O.S, n° spécial n° 6926 du 07 avril 2016, on avait fait croire aux citoyens sénégalais la reconnaissance de nouveaux droits dont celui relatif à la gestion transparente des ressources naturelles. La pratique est tout autre. En pleine saison sèche, une pluie de signatures de contrats s’abatte sur nos ressources extractives. Il s’en est suivi un environnement malsain et obscur qui envahit brusquement l’atmosphère de l’Etat sénégalais. On assiste à une sorte de bousculade des affairistes dans l’exploration et l’exploitation de l’or noir et du gaz sénégalais avec, en toile de fond, un cadre obscurci par les agissements des tenants du pouvoir.



Tout est en train de se décider, sur notre bien commun à nous citoyens et aux nouvelles générations, sans que l’on nous donne l’occasion de connaître le moindre rudiment des termes des contrats. Est –il nécessaire de rappeler qu’il s’agit de nos ressources, de notre bien précieux ? L’Etat est dans l’obligation de nous informer du bienfondé de ses agissements. Le Président de la République est, certes, dépositaire de la souveraineté dans une séquence temporelle, mais il n’en est jamais titulaire. On le lui rappelle à toutes fins utiles.



Incontestablement, le Chef de l’Etat a opté, depuis le début de sa magistrature, la rupture du contrat le liant avec le peuple souverain. Il a délibérément renoncé aux clauses le liant avec l’électorat sénégalais pour nouer un nouveau contrat avec de nouveaux « citoyens » très arrogants nommés Bolloré, Frank Timis, Alstom, Total…L’irruption de ces noms dans notre sphère économique nous interroge. Nous voulons savoir ce qui explique cette prédominance des entreprises françaises sur le sol sénégalais sous l’ère Macky SALL ? Quelles sont les logiques de ce retour en force de ces multinationales dans notre pays ? Il y a certainement derrière ces logiques, un sinistre dessein de faire main basse sur nos ressources. Restez chez vous immigrés, nous dit-on, mais on viendra quand même vous soustraire vos maigres ressources ? Autant de d’interrogations agaçantes et révoltantes.



En espérant voir Monsieur le Président de la République redresser la dignité du peuple et concourir davantage à l’affirmation honorable d’un Etat sénégalais souverain, qu’il daigne recevoir, l’expression de toute notre colère, de toute notre amertume.

Yaya NIANG,

Chargé de communication RE.L.I.E.F