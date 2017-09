Ces publications sur Facebook qui ont motivé l’expulsion de Kémi Séba !

L’activiste franco-béninois Kemi Séba a été expulsé hier vers la France, par les autorités sénégalaises, qui affirment selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, que sa présence sur le territoire national constitue «une menace grave pour l'ordre public ».



«Le Président de l’ONG Urgences Panafricanistes récemment traduit devant la justice sénégalaise pour des faits de destruction volontaire et publique par le feu d’un billet de banque ayant cours légal, s’est fait aussi remarquer pour les propos désobligeants qu’il formule à l’encontre des chefs d’Etat et dirigeants africains et envisagerait de mener des actions préjudiciables à l’ordre public, en appelant à des rassemblements intempestifs sur la voie publique», explique ledit communiqué, allusion aux messages publiés par Kémi Séba sur sa page facebook.



En effet, le 30 août 2017, en réaction à la dernière rencontre Emmanuel Macron/ Alassane Ouattara, Kémi Séba a accusé les deux dirigeants, de vouloir «accentuer le processus d’oppression » contre le peuple africain et annoncé la tenue d’une «mobilisation internationale appropriée, qui fera office de légitime défense face à cette agression… »



Le 5 septembre, dans une publication, il a accusé le gouvernement sénégalais de faire tout pour plaire à la France, après l'annonce de la prochaine gosse mobilisation anti FRANC CFA, en date du 16 septembre, en faisant appel de sa relaxe dans l’affaire qui l’oppose à la BCEAO.