Ces souris peuvent gérer trois ordinateurs Un nouveau duo de modèles de Logitech tire parti du logiciel Flow pour basculer automatiquement d'une machine à l'autre et permettre le copier-coller entre Mac et PC.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juin 2017 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

La MX Anywhere 2S (à g.) et la MX Master 2S. (20 minutes)



Au premier coup d'œil, pas facile de différencier la souris sans fil MX Master 2S de sa version précédente, la MX Master sortie en 2015, si ce n'est par l'apparition de nouvelles couleurs et de la marque Logi à la place de Logitech sur l'un des nombreux boutons paramétrables.



C'est dans les entrailles que ce périphérique marque sa différence. La nouvelle souris, qui peut être utilisée sur quasiment toutes les surfaces, a en effet troqué le capteur laser d'une résolution de 1 600 ppp contre une version de 4 000 ppp pour une précision améliorée, notamment sur les écrans de haute définition.

La grande nouveauté réside dans les possibilités offertes par le logiciel Flow, intégré sous la forme d'un onglet dans la nouvelle version du programme Logitech Options.



Selon la firme suisse, environ 10% des utilisateurs travaillent sur au moins deux ordinateurs en même temps. Pour leur faciliter la vie, la nouvelle MX Master 2S, ainsi que la souris plus compacte et nomade MX Anywhere 2S, sont désormais capables de basculer automatiquement d'un ordinateur à un autre (jusqu'à un maximum de trois). Il fallait auparavant, obligatoirement appuyer sur un bouton situé sous l'accessoire.

Transferts de fichiers facilités

Une fois la souris couplée et le logiciel Logitech Options installé sur chaque machine, il suffit de paramétrer l'option Flow afin de déplacer le curseur de la souris vers le bord de l'écran choisi, et qu'il bascule automatiquement sur l'ordinateur situé à côté, comme s'il s'agissait d'un écran secondaire. Magique. D'autant qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même système d'exploitation.

De plus, grâce à Flow, plus besoin d'utiliser un partage réseau, une clé USB ou l'envoi de mails pour transférer des fichiers entre deux ordinateurs. Pour autant que les machines partagent le même réseau local (Ethernet ou wi-fi), il est en effet possible de copier du texte, des images ou d'autres fichiers pour les coller rapidement sur une autre machine, même si elle tourne sous les systèmes différents MacOS et Windows.

(L'essentiel/man)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook